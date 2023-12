Die gute Nachricht: „Die Impfbereitschaft ist heuer sehr groß“, sagt Eva Winter, Leiterin des Grazer Gesundheitsamtes. Die Grippe-Impfaktion, die heuer erstmals in Österreich umgesetzt wurde, scheint Wirkung zu zeigen – laut Winter holen sich viele Menschen gemeinsam mit der Influenza-Impfung auch jene gegen Covid-19. Die schlechte Nachricht: Der Gratis-Impfstoff aus dem öffentlichen Impfprogramm ist so gut wie vergriffen. Der Spezialimpfstoff für Senioren war „seit Beginn der Impfaktion Mangelware“, sagt Michael Adomeit, Impfreferent der steirischen Ärztekammer – nun sei aber auch der Impfstoff für alle Altersklassen in vielen Hausarzt-Praxen nicht mehr verfügbar, es gebe von Seiten einen Bestellstopp, so Adomeit.