Eine Bluttat in Algerien beschäftigt schon seit Jahren das Grazer Landesgericht - am kommenden Donnerstag (14. 12.) wird erneut gegen den 26-jährigen Mann verhandelt. Er soll in seiner Heimat einen Kontrahenten nach einem Streit erstochen haben. Weil er in Österreich aufgegriffen wurde, muss der Fall hier verhandelt werden. Eine Abschiebung ist nicht möglich, da der Verdächtige in Algerien in Abwesenheit zum Tod verurteilt wurde.