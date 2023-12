Die derzeit grassierende Krankheitsflut hat auch das steirische Kindergartenpersonal in der Mangel. Landauf, landab gibt es massive Ausfälle. Besonders schlimm hat es den Kindergarten Vinzenzgasse in Graz getroffen. Von 15 Betreuerinnen und Betreuern sind derzeit nur vier im Dienst. Daher hat man an die Eltern eine entsprechende Mitteilung herausgegeben, in der man gebeten hat, die Kinder nach Möglichkeit so früh als möglich abzuholen und am Donnerstag vor dem Feiertag ganz zu Hause zu lassen. In dem Schreiben, das der Kleinen Zeitung vorliegt, hieß es: „Es fehlen so viele, dass wir eine gute Betreuung nicht mehr garantieren können.“