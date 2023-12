Am Donnerstag und Freitag trafen sich in Graz auf Einladung der steirischen Soziallandesrätin Doris Kampus (SPÖ) jene Landesrats-Kollegen aus den Bundesländern, die mit Fragen desw Arbeitsmarktes befasst sind. Aus dem Burgenland kam Leo Schneemann (SPÖ), aus Niederösterreich die gebürtige Grazerin Susanne Rosenkranz (FPÖ), aus Tirol Astrid Mair (ÖVP) und aus Vorarlberg Marco Tittler (ÖVP). Am Donnerstag nahm auch Arbeits- und Wirtschaftsminister Martin Kocher teil. Übereinstimmend stellten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer fest, dass der Arbeitsmarkt aktuell paradoxe Merkmale aufweise und es trotz Arbeits- und Fachkräftemangel zu steigender Arbeitslosigkeit komme. Landesrätin Doris Kampus: „Auch mit dem Blick zurück auf die COVID-Pandemie können wir feststellen, dass wir es mit einem sehr dynamischen Arbeitsmarkt zu tun haben. Aktuell sind viele Branchen durch einen Arbeits- und Fachkräftemangel herausgefordert. Aus meiner Sicht wird es unter anderem dringend notwendig sein, die Vollzeitquote zu steigern, wofür es für Frauen selbstverständlich bessere Rahmenbedingungen, zum Beispiel in der Kinderbildung und -betreuung, braucht.” Diskutiert wurden Thjemen wie das Weiterarbeiten in der Pension, der Ausbau der Bildungsberatung und anderes mehr.