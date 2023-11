Am Mittwochabend wurden 20 Steirerinnen und Steirer von Landeshauptmann Christopher Drexler mit dem Goldenden Ehrenzeichen des Landes Steiermark ausgezeichnet. Die Verleihung der Ehrung fand im Beisein von Landeshauptmann-Stellvertreter Anton Lang, Landtagspräsident a.D. Franz Majcen und Landesamtsdirektor-Stellvertreter Wolfgang Wlattnig in der Aula der Karl-Franzens-Universität in Graz statt.

Ehrungen für 16 Personen

„Ich habe heute die schöne Aufgabe, Persönlichkeiten, die in den unterschiedlichsten Bereichen herausragende Verdienste für das Land Steiermark erbracht haben, offiziell Danke zu sagen“, sagte Drexler. Die geehrten Personen hätten nicht nur durch „berufliche und gemeinnützige Leistungen“ das Land mitgestaltet, sondern vor allem dadurch, dass sie „ihren Idealen mit Energie und Leidenschaft“ gefolgt sind.

Ausgezeichnet wurde unter anderem Dorothea Blancke. Sie hatte 2014 das erste Mal Kontakt zu Geflüchteten. Aus der Unterstützung einer Familie entsprang ein starkes ehrenamtliches Engagement in verschiedenen Initiativen, die sie zum Teil selbst gründete. Aus ihrer Tätigkeit entstanden viele nachhaltige Projekte und Kooperationen. Ihr sei es ein großes Anliegen, „die bewusst geschürten Ängste vor dem Fremden zu dezimieren“.

Ebenfalls von Drexler ausgezeichnet wurde Daniela Grabe. Die gebürtige Deutsche ist Mitbegründerin des Vereins für Gedenkkultur und sorgt mit ihrem Engagement laut Drexler dafür, dass die „Schrecknisse der NS-Zeit nie in Vergessenheit geraten dürfen“. Bruno Rabl wurde wiederum für seine Verdienste als „umtriebiger Geschäftsmann“ ausgezeichnet und seine Rolle als „Gründervater des Privatfernsehens in der Steiermark“.