Umfang und Bandbreite an Delikten haben sich gewaschen. Einmal war es ein Raddiebstahl. „Ich wollte nix damit zu tun haben“, sagt der junge Bursche dazu. – „Das ist Ihnen nicht ganz gelungen, weil Sie das gestohlene Fahrrad ja in Ihre Wohnung mitgenommen haben“, entgegnet Richter Raimund Frei am Straflandesgericht.