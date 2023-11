Das steirische Tourismusjahr 2023 hat einen Rekord bei den Nächtigungen gebracht: Von November 2022 bis Oktober 2023 wurden 13,6 Millionen Nächtigungen gezählt. Während im Sommer nur ein leichtes Plus von 0,3 Prozent bei den Übernachtungen verzeichnet wurde, legten diese in der Wintersaison um 22,5 Prozent im Vergleich zum Jahr zuvor zu. Das teilte die steirische Tourismus und Standortmarketing GmbH am Samstag mit.