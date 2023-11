Eine 49-Jährige hat im April ihren damaligen Lebensgefährten in Graz im Zuge eines Streits durch einen Messerstich in die Brust schwer verletzt. Aus ihrer Sicht war es Notwehr und ein Unfall, die Staatsanwaltschaft klagte versuchten Mord an. Am Donnerstag stand die Frau nun im Straflandesgericht vor einem Geschworenensenat. Ihr Partner soll sie immer wieder misshandelt haben, sie selbst soll im alkoholisierten Zustand auch auf andere Personen losgegangen sein.