Rund 70 Prozent der Absolventinnen und Absolventen, die eine Ausbildung zur Kindergartenpädagogin an einer Bafep (Bildungsanstalt für Elementarpädagogik) machen, steigen nicht in den Job ein. Eine wenig erfreuliche Zahl angesichts des permanenten Mangels in der Kinderbetreuung. „Die Personalsituation ist bei uns besser als letztes Jahr, aber die Lage ist so, dass wir immer suchen“, sagt GiP-Geschäftsführerin Katrin Schwarz. Man würde auch viele Quereinsteiger beschäftigen.