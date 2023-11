Ein dunkles Zimmer, Bildschirme flimmern, davor sitzt eine Frau auf einem Stuhl und spricht über den Beginn ihrer Beziehung voller schöner Erinnerungen. Dann färbt sich die Szenerie rot, die Geschichte nimmt eine Wende, hin zu Gewalt, Isolation, Zwang. Es sind bedrohlich wirkende Bilder, mit denen der Verein Frauenhäuser Steiermark in Zusammenarbeit mit dem Dachverband Vernetzter Opferschutz und Opferschutzorientierte Täterarbeit (DVOTA) unterschiedliche Formen von Gewalt thematisieren und sichtbar machen will. Insgesamt fünf kurze Spots werden im Rahmen der 16 Tage gegen Gewalt an Frauen unter dem Titel „Respekt ist keine Schwäche“ zwischen 24. November und 18. Dezember in allen österreichischen Kinos ausgestrahlt. Die kreativen Köpfe hinter den Videos: die beiden Studierenden der FH Joanneum, Christoph Wanderer und Fabian Ifkovich.