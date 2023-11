Haben Sie eine Hausärztin, einen Hausarzt? Geht es nach den Prinzipien der Primärversorgung, sollte jede und jeder diese Frage mit „Ja“ beantworten, denn: Die Rolle, die Hausärzte in unserem Gesundheitssystem spielen (sollten), ist zentral. Als Drehscheibe, als Torwächter - mit all diesen Titeln wird ihre Tätigkeit gerne umschrieben. „Alle Beschwerden, die eine medizinische Antwort brauchen, sollte die Hausärztin, der Hausarzt möglichst niederschwellig abfangen und, wenn möglich, endgültig behandeln“, sagt Stefan Korsatko, Hausarzt in einem Primärversorgungszentrum in Graz und Experte am Institut für Allgemeinmedizin der MedUni Graz. So könnten unnötige Überweisungen verhindert und Doppelbehandlungen vermieden werden.