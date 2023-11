Freudentränen, Jubelschreie und überschwängliche Umarmungen. Die Vita-Gala im Aiola im Schloss stellte am Donnerstagabend Heldinnen und Helden aus der Pflege ins Rampenlicht. Zum zweiten Mal in Folge wurden Pflegefachkräfte in sieben Kategorien gekürt. Zuvor haben 23.500 Menschen ihre Favoriten mit ihrer Stimme im Publikumsvoating unterstützt.