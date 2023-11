„Weil Skifoan ist des Leiwaudste, was ma sich nur vurstelln kann – oder?“ Wenn man Bernhard Michelitsch von den Tauplitz-Bergbahnen nach der letzten Saison fragt, trifft das auf die Steirerinnen und Steirer definitiv zu: „Zunächst liefen die Weihnachtsfeiertage ja wegen des Tauwetters nicht so gut, aber dann war es eine super Saison.“ Nach den Österreichern sind Deutsche, Tschechen, Ungarn und Slowaken ein wichtiges Publikum. Die Langlaufloipen auf der Tauplitz sind auch schon in Betrieb, am 1. Dezember sperren die Lifte auf.