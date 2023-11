Fruchtbetont und leicht. So präsentiert sich der steirische Junker 2023 mit dem typischen Steirerhut. Nun hat der Jungwein in Graz seinen großen Auftritt. Traditionell am Mittwoch vor Martini wurde der Junker des Jahrgang 2023 in der Stadthalle kredenzt. Zwischen Tracht und Tradition wussten die Junker von rund 100 Winzern zu überzeugen.