Die ganz großen Emotionen. Das fällt vielen als Erstes ein, wenn sie an die Special Olympics denken. Sportlerinnen und Sportler mit intellektueller Beeinträchtigung, die ihre Talente und die Ergebnisse ihrer harten Trainings präsentieren und dabei eine Freude ausstrahlen, die absolut ansteckend ist. Zwischen 14. und 19. März treten 1100 Sportlerinnen und Sportler bei der nationalen Meisterschaft in insgesamt zehn Bewerben an: Ski Alpin, Ski nordisch, Schneeschuhlauf, Stocksport, Floorball, Tanzsport, Eiskunstlauf, Eisschnelllauf, Klettern und MATP (Sportprogramm für Menschen mit hohem Förderbedarf).