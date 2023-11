Ein Steirer ist am Mittwoch am Grazer Straflandesgericht wegen Vergewaltigung verurteilt worden. Er soll im Mai 2023 bei einem stationären Aufenthalt im LKH II, Standort Süd in Graz. nachts in das Zimmer einer Patientin geschlichen sein und sich an ihr vergangen haben. Der 46-Jährige gab an, sich wegen seines Alkoholkonsums nicht an die Tat erinnern zu können. Laut Gutachten sei er aber zurechnungsfähig gewesen. Er wurde zu fünf Jahren Freiheitsstrafe verurteilt.