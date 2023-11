Vor Beginn des Festivals hielt man sich betreffend der erwarteten Besucherzahlen vonseiten des Veranstalters noch bedeckt. „Ich möchte gar keine Zahl mehr sagen, weil wir jedes Jahr von unseren Erwartungen überrannt werden“, meinte Klanglicht-Veranstalter und Bühnen Graz Geschäftsführer Bernhard Rinner. Nun steht fest, dass das Festival in seiner achten Ausgabe abermals die 100.000 Besuchermarke geknackt hat. An drei Festivaltagen strömten rund 100.500 Besucherinnen und Besucher in die Grazer Innenstadt, um das Licht- und Klangspektakel zu bestaunen – und das trotz des durchaus unbeständigen Wetters.