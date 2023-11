Die steirische ÖVP trauert um den langjährigen Seniorenbundobmann Gregor Hammerl. Der Grazer ist am Allerheiligentag im 82. Lebensjahr unerwartet verstorben. Der gelernte Metalltechniker war über zwei Jahrzehnte lang Berufssoldat und auch oberster Personalvertreter des Bundesheeres in der Steiermark, seine politische Laufbahn führte ihn ab 1988 über den Grazer Gemeinderat und den steirischen Landtag, wo er insgesamt 13 Jahre als Abgeordneter tätig war, bis in den Bundesrat. Zur Krönung seiner Polit-Karriere war Hammerl 2012 ein halbes Jahr lang Präsident der Länderkammer des Parlaments.