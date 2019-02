Eisschnelllauf-Sprint-WM"Herzog-Style" verbreitet sich wie ein Lauffeuer

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Inzwischen ein eingespieltes Team: Greig, Vanessa und Tom Herzog, Voste, Hill, Tao und Crippa (links). Die Ferlacherin genießt die Zeit in Holland (r.) © GEPA; KK/Privat (2)

Er ist speziell, individuell und bereits so ausgereift, dass ihn zahlreiche Athleten versuchen abzukupfern. Die Rede ist vom sogenannten „Herzog-Style“, der in niederländischen Medien längst die Runde macht. Vanessa Herzogs Trainer und Ehemann Tom verrät, dass sie in den vergangenen zwei Jahren eine komplette Technikumstellung auf die Beine gestellt haben. „Ich fahre jetzt einen modernen Eisschnelllaufstil. Es ist einer, den die Holländer und Russen bevorzugen, doch komplett das Gegenteil von dem, was einen in Österreich gelehrt wird“, erklärt Vanessa. Früher hieß es, der richtige Abdruck kommt am Ende der Streckung. Die Kärntnerin wählt eine andere Option: „Ich versuche, den Abdruck so kurz wie möglich zu halten, sowie den Fuß so kurz wie möglich zu strecken. Ich mache in der Kurve extrem kurze Schritte, wo ich die gesamte Kraftentwicklung unter dem Körper habe.“

Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.