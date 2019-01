Die Kärntnerin Vanessa Herzog schnappte sich bei der Sprint-Vierkampf-EM in Südtirol Gold.

Vanessa Herzog © AP

Eisschnellläuferin Vanessa Herzog hat sich in Klobenstein (ITA) zur Europameisterin im Sprint-Vierkampf gekürt. Die 23-jährige Kärntnerin, die bereits nach der Halbzeit am Samstag geführt hatte, verteidigte ihren Vorsprung in Klobenstein mit den Plätzen eins (über 500 m) und drei (1.000 m) vor dem russischen Duo Daria Katschanowa und Olga Fatkulina.

Sprint-Vierkampf Damen (Endstand nach zweimal 500 m und zweimal 1.000 m): 1. Vanessa Herzog (AUT) 151,445 Pkt. 2. Daria Katschanowa (RUS) 151,870 - 3. Olga Fatkulina (RUS) 152,430.