Matthäus Pink ist eine der rot-weiß-roten Hoffnungen © GEPA

Erfahren haben es die Steirer selbst nur via Homepage des Verbandes, dass sie einspringen dürfen. Die Steiermark ist sozusagen die „Schneereserve“ für den internationalen Skiverband FIS, der die in Italien geplante Junioren-WM der Alpinboarder neu ins Murtal vergab. Dort werden nun am 30./31. März (Parallel-Slalom und -RTL) und am 1. April (Teambewerb) fünf Medaillensätze vergeben. Auf einer Piste, die 2015 schon die Weltmeisterschaften der „Großen“ gesehen hat – und da forderte. „Eines kann man sagen: Wer hier herunter Weltmeister wird, der hat es sich verdient. Es ist mit Sicherheit nicht die leichteste Strecke“, erklärt OK-Chef Roland Horn.