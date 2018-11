Facebook

Alex Payer (l.) und Sabine Schöffmann (r.) schauten Leo & Karl Wrenkh über die Schulter © KK/Wrenkh

Die Kochschule Wrenkh im ersten Wiener Bezirk ist in aller Munde – quasi ein Trend-Inn-Lokal in der Bundeshauptstadt. Den Brüdern Karl und Leo Wrenkh gelang eine regelrechte Erfolgsstory – sie sind für ihre Youtube-Videos berühmt-berüchtigt. So ließ sich das Kärntner Snowboard-Pärchen Sabine Schöffmann und Alex Payer eine Einladung des Duos selbstverständlich nicht entgehen. „Wir sind ja alle keine Hammerköche, deshalb war es eine richtig coole Sache. Wir haben einen klassischen Tafelspitz sowie ein Nudelgericht gekocht, hat total Spaß gemacht“, erzählt der 29-Jährige, der verrät, dass er in der Beziehung zumindest das Sagen am Herd hat. „Unsere Aufteilung sieht so aus, ich koche und ,Bine‘ macht die Wäsche.“ Seine Freundin zeigte sich begeistert, wie „einfach Kochen sein kann, wenn man die richtigen Handgriffe draufhat, das spornt einen gleich mehr an“.

