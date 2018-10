Facebook

Freestyle-Snowboarderin Anna Gasser geht zukünftig mit der Zeit und Jacques Lemans-Boss Alfred Riedl © KK/Jacques Lemans

Die blanken Zahlen lassen keine Fragen offen. 96.000 Fans auf Facebook plus 279.000 auf Instagram. Anna Gasser, die Olympia, WM und X-Games gewonnen hat, ist nicht nur auf dem Snowboard in der Weltspitze zu Hause. Für Uhrenmarke Jacques Lemans mit Boss Alfred Riedl, der ihren Bekanntheitsfaktor besonders auf ihrem Terrain Nordamerika steigern will, ein logischer Schritt für eine Zusammenarbeit: „Wir denken beide international. Anna Gasser spricht besonders die jüngere Zielgruppe zwischen 16- und 30-Jährige an. Und wir verstehen uns nicht nur als Sponsor, sondern als Partner“, kommentiert der St. Veiter den 5-Jahres-Vertrag.

Gutes Zeitmanagement ist für die 27-jährige Millstätterin in den nächsten Wochen gefragt. „Das ist allerdings verbesserungswürdig“, meint Gasser schmunzelnd. Neben Sponsorterminen wartet nächste Woche die „Sporthilfe Gala“, wo sie auf die Titelverteidigung zu Österreichs Sportlerin des Jahres hofft. „Und dann steht der erste wirkliche Einsatz bevor“, erzählt Gasser, die beim Weltcup-Auftakt im Big Air in Modena (ITA) starten wird.

Übrigens: Im Sommer 2019 wird das Jacques Lemans die „Anna Gasser Kollektion“ auf den Markt bringen. Dann darf die Snowboarderin ihre Uhr nicht nur tragen, sondern auch designen.