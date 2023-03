Skispringer Daniel Huber hat sich zu Wochenbeginn in einer Wiener Privatklinik erneut operieren lassen. Der Team-Olympiasieger gab über Instagram bekannt, dass bei einer Untersuchung seiner Hüfte ein Impingement (Gelenk-Blockade) und ein Labrumriss festgestellt worden waren. Dies sei die Ursache seiner Knieprobleme. "Diese Saison ist damit auch offiziell (für mich) beendet. Aber ich freue mich auf die nächste", so Huber.

Der 30-Jährige war in diesem Winter nach dem Saisonstart in Wisla (37.) wegen einer Knorpelabsplitterung im rechten Knie operiert worden. Anfang Februar versuchte er in Willingen (47.) auch in Richtung WM-Nominierung ein Comeback, zu mehr Wettkämpfen kam es für ihn aber nicht.