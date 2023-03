Er ist in den letzten Jahren eine bessere Version von sich geworden. Diese Aussage ließ sich Norwegens Überflieger Halvor Egner Granerud vor der Weltmeisterschaft in Planica entlocken. Der Traum von WM-Gold blieb dem zweifachen Medaillengewinner (Silber in der Mannschaft und im Mixed-Team) zwar verwehrt, doch der Sieg im Gesamtweltcup – er holte sich seine zweite große Kristallkugel – ist dem 26-Jährigen nicht mehr zu nehmen. Granerud, der sich als fairer Sportsmann einen Namen gemacht hat, triumphierte heuer bei der Vierschanzentournee, der Raw-Air-Serie und gewann bisher zwölf Weltcupspringen.