Was gibt es Besseres für die Stimmung bei einer WM als ein Sieg der heimischen Mannschaft? Für die Gastgeber endete diese Großveranstaltung daher versöhnlich, endlich gab es wieder großartige Planica-Atmosphäre mit frenetisch jubelnden Zuschauern. Die ÖSV-Herren schafften ihre einzige Medaille auf den letzten Metern: Für das zuletzt so aufgewühlte Klima im Team sicher eine wichtige Beruhigung, für mich leuchtet Bronze aber zu matt. Auch auf die Gefahr hin als Balázs Ekker des Skisprungsports abgestempelt zu werden: Da hätte mehr kommen müssen. Vor allem für den Mannschaftsbewerb war man als Führender im Nationencup mit den besten Voraussetzungen angereist. Am Samstag gab es auch keine Ausreden mehr bezüglich des Windes, wobei ich diese ohnehin nur bedingt gelten lasse.