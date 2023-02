Der Bann ist gebrochen, die erste Medaille für Österreich bei der Nordischen WM in Planica geholt. Gratulation an die silberne Eva Pinkelnig! Im Auslauf ging es bei diesem ersten Bewerb der Damen höchst emotional zu. Die neue Weltmeisterin, Katharina Althaus, sank auf die Knie, konnte ihr Glück kaum fassen. Freudentränen flossen bei ihr und bei Pinkelnig, die nicht eine Sekunde dem knapp verpassten Sieg nachtrauerte. Das ist es, was die Stärke von Pinkelnig ausmacht: Sie nimmt die Dinge, wie sie kommen, versteift sich nicht darauf, dass es nach ihren Seriensiegen Gold werden muss.