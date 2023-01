Für mich war die Faszination Skifliegen als Athlet und Trainer nirgends so deutlich spürbar wie in Bad Mitterndorf/Tauplitz. Das lag einerseits natürlich daran, dass es in Österreich nur diese eine Flugschanze gibt. Andererseits gibt es kaum einen Ort, bei dem man als heimischer Akteur der traditionellen Begeisterung für das Fliegen persönlich so nahekommt wie in der Steiermark. Das zeigt schon die Entstehungsgeschichte des Kulms, die eng mit dem Familiennamen Neuper verknüpft ist.