Die Tournee-Halbzeitbilanz liest sich aus rot-weiß-roter Sicht so wie bereits in den vergangenen Jahren wenig erfreulich: So steht bereits vor der heutigen dritten Station am Bergisel (13.30 Uhr, ORF 1 live) so gut wie fest, dass der Gesamtsieger des 71. Schanzenspektakels nicht aus Österreich kommen wird. Als derzeit bester ÖSV-Adler weist Junioren-Weltmeister Daniel Tschofenig als Siebenter bereits 61,9 Punkte Rückstand (das sind satte 34 Meter) auf den Führenden Halvor Egner Granerud auf.