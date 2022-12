Die „Big Four“, die großen Vier der heurigen, noch jungen Skisprungsaison, gaben sich auch bei der Tourneegeneralprobe in Engelberg keine Blöße. Dawid Kubacki, An(z)e Lani(s)ek, Halvor Egnar Granerud und Stefan Kraft sind ohne Zweifel die großen Favoriten für die bevorstehende Vierschanzentournee. Doch einer, den ich vor den letzten beiden Wettkämpfen „nur“ als Geheimfavorit bezeichnet hätte, drängte sich in der Schweiz eindrucksvoll in den Vordergrund: Manuel Fettner.