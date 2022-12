20 Zentimeter Neuschnee vermeldet Bürgermeister Ernst Fischbacher aus der Ramsau, weitere sollen bis zum Weltcup der Nordischen Kombinierer am nächsten Wochenende folgen. Um dem Finale der Fußball-WM in Katar aus dem Weg zu gehen (auch fernsehtechnisch), finden die Bewerbe heuer am Freitag (16.) und Samstag (17.) statt. An beiden Tagen sind Damen und Herren im Einsatz. Auch die Steiermark ist vierfach vertreten: Aushängeschild Lisa Hirner und Eva Hubinger (beide Eisenerz) bei den Damen sowie Lokalmatador Franz-Josef Rehrl und der Murauer Martin Fritz bei den Herren.