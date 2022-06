"Wie ein nasser Schwamm", flucht Franz-Josef Rehrl nach seinem fünften Sprung des Tages in der Eisenerzer Ramsau. Und auch Martin Fritz ist mit der Termingestaltung nicht nur einverstanden. Als die Kollegen aus dem Kombinierer-Lager auf Mallorca im schönsten Sonnenschein radelten, heiratete Fritz - Taufe von Tochter Laura inklusive. "Und jetzt, wo es regnet, habe ich Zeit", flucht er - freilich mit einem Augenzwinkern.

Privat läuft es für Fritz, der mit Frau und Kind aus Kärnten wieder nach Murau ziehen will und wird, perfekt. Und auch beruflich: Salomon und Augment statt Fischer sollen ihm im nächsten Winter wieder Auftrieb geben. Die ersten Sprungversuche sind geglückt. Auch bei Rehrl, der den Trainingskurs in Mallorca auch verpasst hat. Polizei-Ausbildung und Trauzeugen-Verpflichtungen bei der Hochzeit von Kollegen Fritz. "Übers Poltern reden wir nicht. Was beim Poltern passiert ist, bleibt beim Poltern", sagt Rehrl.

Zum "reinkommen" wollte Rehrl ein paar Sprünge von der 30-Meter-Schanze machen. "Die waren so gut, dass ich gleich auf die größeren bin. Und jetzt habe ich schon mehr Sommersprünge als im Vorjahr", ist er zufrieden mit dem Beginn der Sommervorbereitung. Kontinuität soll wieder in seine Leistungen. "Regelmäßig Top fünf, Top zehn", schweben ihm da vor. "Dann kann an einem perfekten Tag auch ein Sieg dabei raus schauen." Nachsatz: "Aber gegen die beiden Superflieger werde ich nicht den großen Auftrag haben", sagt er und denkt dabei an den Norweger Jarl Magnus Riiber und Johannes Lamparter. Ein Ausreißer passiert nämlich nicht bei der WM. "Aber wenn ich konstant ums Podest lande, vielleicht lande ich dort dann drauf."

Nach dem Karriereende von Lukas Klapfer ist Rehrl - gemeinsam mit Mario Seidl - der Routinier im Team. "So lang ist es gar nicht her, da war ich der Jungspund neben Luki, Berni Gruber, Willi Denifl und Co.", denkt er zurück. Klapfer ist zumindest nicht ganz weg: Im Restaurant, dass zur Werkstatt von Klapfer gehört, speisen die Kombinierer-Herren.

© ÖSV/Derganc

"Gut schaut er aus", sagt Cheftrainer Christoph Eugen. Viel Gewicht wäre nicht dazugekommen. "So, wie er seine Arbeit beschreibt, kommt er nicht zum Essen." Eine einzige Radfahrt ist sich für den 36-Jährigen ausgegangen. "Form? Nicht fragen", hat er dazu auf Instagram geschrieben. Eigentlich wollte er mit den Kombinierern den einen oder anderen Sprung wagen. "Er sagt, er hat keine Zeit. Ich weiß nicht, ob das stimmt", sagt Eugen. Vielleicht ist es dem Eisenerzer auch einfach zu nass. Regensprünge hat er in seiner Karriere genug gemacht.

Dem Wetter trotzen jedenfalls die Skispringerinnen von Trainer Harald Rodlauer und die Nordischen Kombiniererinnen um Trainer Bernhard Aicher. Auf sechs Weltcup-Stationen dürfen sich die Kombiniererinnen freuen. "Schön auf das Jahr verteilt", freut sich Aicher. "Es fühlt sich an, wie sich ein Weltcup anfühlen soll." Zugpferd im Team ist weiter Lisa Hirner, die Eisenerzerin hat den Trainingskurs in ihrer Heimat aber mit Lisa Hubinger bereits in der Vorwoche absolviert. Die Berufsschule ruft.

Was Aicher besonders freut: "Es steigt die Quantität. Wir haben heuer zehn Mädls in zwei Trainingsgruppen aufgeteilt. Wenn eine ganz junge aus der zweiten Trainingsgruppe nachschiebt, dann kann sie auch im Weltcup reinrutschen", sagt er. Erfreulich: Drei der sechs Mädchen aus der zweiten Trainingsgruppe sind aus der Steiermark. "Da wird in Eisenerz ganze Arbeit geleistet", sagt Aicher. Ihm ist der Trainingskurs gemeinsam mit den Herren wichtig: "Wir müssen die Scheu ablegen, sind im Winter viel gemeinsam unterwegs." Und gemeinsam kann es in Planica bei der Weltmeisterschaft eine Medaille geben: Der Mixed-Bewerb wird nach der erfolgreichen Premiere in Predazzo auch bei der WM ausgetragen.

Ohne Daniela Iraschko-Stolz bereitet sich das Skisprung-Damenteam in Eisenerz vor. Die Steirerin laboriert noch an ihrer Knieverletzung. Karriereende? "Sie will noch ein Jahr auf Topniveau skispringen", sagt Trainer Harald Rodlauer. "Sie braucht Geduld. Sie will immer, kann aber nicht immer", sagt der Trainer, der hofft, die erfahrene Steirerin im Team zu haben. "Zeitlich sind wir flexibel. Wenn sie im Oktober zurück auf die Schanze geht, reicht das auch. Sie hat nichts verlernt."