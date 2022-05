Nachdem sich Lisa Unterweger vergangenes Jahr nicht auf eine Zusammenarbeit mit dem ÖSV einigen konnte („Die Vorstellung über meinen Weg und das, was ich tun muss, um im Winter Erfolg zu haben, stimmten nicht mit den Vorstellungen des ÖSV überein“), entschied sich das Langlauf-Ass aus Rottenmann dazu, ihren eigene Richtung einzuschlagen. Mit Erfolg, wie der tolle sechste Platz an der Seite von Teresa Stadlober beim Teamsprint der Olympischen Spiele in Peking bewiesen hat.