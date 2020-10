Facebook

Cheftrainer Christoph Eugen (vorne) mit Franz-Josef Rehrl, Martin Fritz und Lukas Klapfer © Gepa

In gut fünf Wochen heben die Nordischen Kombinierer im finnischen Ruka in die neue Saison ab – wenn es die Corona-Pandemie zulässt. „Die zuletzt steigenden Zahlen sind zwar etwas beunruhigend, aber grundsätzlich soll es mit dem Saisonstart klappen. Es gibt auch bereits ein gutes Konzept, wir werden in Ruka und dann in Lillehammer in einer Blase leben“, sagt ÖSV-Cheftrainer Christoph Eugen. Nachsatz: „Wir richten unsere Vorbereitung auf den geplanten Start aus. Man braucht ja ein Ziel, auf das man hinarbeiten kann.“