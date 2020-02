ÖSV-Cheftrainer Andreas Felder wird kommendes Wochenende beim Weltcup in Rasnov fehlen. Der Tiroler bleibt bei seiner am Valentinstag geborenen Tochter Nina. Severin Freund gibt sein Comeback.

Jungvater Andreas Felder © GEPA pictures

Bevor beim Skiflugweltcup am Kulm der erste Bewerb über die Bühne ging, gab es im Österreicherlager bereits Grund zum Jubeln. So wurde Cheftrainer Andreas Felder am Valentinstag zum dritten Mal Vater - Töchterchen Nina erblickte das Licht der Welt. Trotzdem kam der Tiroler beim Heimweltcup in der Steiermark natürlich seinen Verpflichtungen nach und dirigierte Stefan Kraft am Sonntag zum umjubelten Heimsieger.

Danach eilte der 57-Jährige aber nach Hause und genießt dort derzeit sein Vaterglück. Daher ist es auch mehr als verständlich, dass Felder den Weltcup kommendes Wochenende im rumänischen Rasnov auslässt und sich am Trainerturm von seinen Co-Trainern Harald Diess und Robert Treitinger vertreten lässt.

Von der Flug- auf die Normalschanze

Kraft reist als Träger des Gelben Trikots zur Normalschanze mit dem klingenden Namen Trambulină Valea Cărbunării. Nach zweiwöchiger Trainingspause kehrt auch der 21-jährige Salzburger und NAZ-Eisenerz-Absolvent Jan Hörl, der in der laufenden Saison bereits mit einem dritten Platz beim Weltcup in Engelberg (SUI) aufzeigen konnte, mit geladenen Batterien in den Weltcup-Kader zurück.

Erfreuliche Nachrichten gibt es auch aus dem deutschen Lager: So wird Severin Freund in Rasnov nach mehr als einem Jahr sein Comeback geben. "Ich freue mich sehr, euch mitteilen zu können, dass ich beim Weltcup in Rasnov mit dabei bin. Das Training läuft gut und ich bin bereit für den nächsten Schritt. Wir sehen uns am Wochenende", erklärte der Ex-Weltmeister.

Die Damen in Slowenien

Auch die erfolgreichen ÖSV-Damen sind wieder im Einsatz. Angeführt von der Gesamtweltcupführenden Chiara Hölzl heben die "Adlerinnen" unter der Leitung von Cheftrainer Harald Rodlauer im slowenischen Ljubno ab.