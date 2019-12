Facebook

Gregor Schlierenzauer sprang bei der Qualifikation weiter als Sieger Stefan Kraft. © GEPA pictures

Gregor Schlierenzauer wurde von ÖSV-Cheftrainer Andreas Felder für den morgigen Teambewerb in Klingenthal nominiert. Der Rekordweltcupsieger sprang bei der Qualifikation für den Einzel-Bewerb am Sonntag auf 131 Meter und landete auf dem 14. Rang. Schlierenzauer, der beim Team-Sieg in Wisla am 23. November noch nicht berücksichtigt wurde, wurde hinter Qualifikationssieger Stefan Kraft und Michael Hayböck (12.) drittbester Österreicher. Philipp Aschenwald (30.), Jan Hörl (39.) und Daniel Huber (48.) sorgten dafür, dass sich alle sechs ÖSV-Springer für den Einzel-Bewerb qualifizierten.

Für das Team-Springen am Samstag nominierte Felder sein Quartett analog zum Ergebnis der Qualifikation. Somit wird neben Schlierenzauer auch Hayböck ins Team mit Aschenwald und Kraft rücken. Die beiden ersetzen damit Huber und Hörl, die in Polen noch Teil der Sieger-Mannschaft waren.