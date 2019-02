Ein Sprungski, der sich nach einem Sturz des Esten Kristjan Ilves gelöst hatte und in die Zone der TV-Moderatoren gekracht war, hat im WM-Bewerb der Nordischen Kombinierer in Innsbruck für eine Verzögerung gesorgt.

Martin Schmitt wäre beinahe von einem Ski getroffen worden © EUROSPORT

Der Ski wurde über oder durch das Sicherheitsnetz katapultiert und verfehlte den als TV-Experten tätigen Ex-Springer Martin Schmitt nur knapp.

"Ich stand zwei Meter entfernt, der Ski ist mit ziemlicher Geschwindigkeit durch und hinten eingeschlagen", sagte Schmitt, der den über den Gegenhang der Schanze kommenden Ski von Kristjan Ilves nicht sehen konnte, im ORF-Fernsehen. Am Eurosport-Mikrofon bei Birgit Nössing schildert Schmitt den Vorfall und kristisiert die Sicherheitsmaßnahmen:

„Der Ski flog über die Bande in die nächste Box, zwei bis drei Meter entfernt von uns. Das sollte nicht passieren, da gerade dafür ein Sicherheitsnetz installiert wurde, sodass der Ski nach hinten nicht rausschießen kann. Die Maschen sind einfach zu groß. Das konnte man so vielleicht nicht vorhersehen, aber wenn man schon ein Netz installiert, muss man auch schauen, dass es sicher ist und nichts passieren kann.“

Weiter fordert Schmitt bessere Sicherheitsbedingungen für die Athleten und kritisiert die Verantwortlichen scharf: „Der eigentliche Skandal und das muss man auch so benennen, ist, dass man dann nicht reagiert und das Netz nur alibimäßig höher und lockerer gehängt hat. Und dann hofft, dass beim nächsten Springer, wenn das wieder passieren sollte, sich der Ski darin verfängt. Einen größeren Warnschuss kann es eigentlich nicht geben und man muss Maßnahmen ergreifen. Wenn man den Wettkampf durchführen will, muss man die Mixed-Zone räumen und zum Schutz der Athleten einen anderen Weg finden. Sie müssen außen rumlaufen, sodass niemand gefährdet ist. Was man hier in dieser Wettkampfsituation jetzt gemacht hat, ist ein schlechtes Wettkampfmanagement und das darf der FIS nicht passieren.“

Vor der Qualifikation der Spezialspringer haben die Verantwortlichen reagiert und im Bergiselstadion über der Bande am Ende des Auslaufs ein engmaschigeres und höheres Netz installiert. Dieses wurde vom Innsbrucker Eisstadion zur Sprungschanze gebracht.

Das Netz zuvor war erst nach dem Sturz des Norwegers Thomas Aasen Markeng über die Bande im Training der Spezialspringer montiert worden.

