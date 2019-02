Facebook

Lukas Müller © GEPA pictures

Irgendwann will ich einmal sagen können: Mein Unfall hat mir für mein Leben mehr gebracht, als wenn er nicht passiert wäre." Ein mutiger Satz des ehemals hoffnungsvollen Skispringers Lukas Müller, Junioren-Weltmeister 2009, der seit einem fatalen Sturz beim Skifliegen am Kulm am 13. Jänner 2016 im Rollstuhl sitzt. Der 26-jährige Kärntner hätte Teil der aktuellen WM-Mannschaft sein können, die sich dieser Tage auf den Saisonhöhepunkt in Seefeld und Innsbruck vorbereitet, zuschauen wird er dort jedenfalls. "Das schmerzt nicht, ich leide eher mit meinen ehemaligen Kollegen mit, wenn es bei ihnen sportlich nicht läuft."