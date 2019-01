Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Stefan Kraft © AP

Stefan Kraft hat am Sonntag die seit seinem Erfolg am 26. März 2017 in Planica andauernde Sieglos-Serie der ÖSV-Skispringer im Weltcup beendet. Der 25-jährige Weltmeister feierte in Zakopane seinen 13. Weltcupsieg, er distanzierte den Norweger Robert Johansson um 2,6 und den Japaner Yukiya Sato um 5,0 Punkte. Daniel Huber landete als zweitbester Österreicher an der sechsten Stelle.

Das Ergebnis im Überblick.

Michael Hayböck beendete die Reise nach Polen mit einem 16. Platz. Seriensieger Ryoyu Kobayashi sprang nach Platz 23 zur Pause noch auf den geteilten siebenten Rang vor. Einen enttäuschenden Auftritt lieferten die Lokalmatadoren ab: Dawid Kubacki wurde als bester Pole nur Zwölfter, Kamil Stoch verpasste als 35. gar das Finale.