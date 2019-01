Was für ein Wochenende für Franz-Josef Rehrl. Der 25-jährige Steirer gewinnt auch den zweiten Bewerb in Chaux-Neuve und feiert seinen zweiten Weltcupsieg.

FJ Rehrl © APA/HELMUT FOHRINGER

Franz-Josef Rehrl ist rechtzeitig vor der Heim-Weltmeisterschaft in Seefeld in absoluter Topform. Nach seinem Sieg im Sprint setzte sich der 25-jährige Steirer auch im Gundersen-Bewerb in Chaux Neuve überlegen durch.

Basis des Erfolges war wieder einmal ein fantastischer Sprung, mit 45 Sekunden Vorsprung auf die ersten Verfolger aus Japan ging der Ramsauer in die Loipe. In dieser übernahm Fabian Riessle rasch die Verfolgung auf, setzte sich an die Spitze der Gruppe, die versuchte Rehrl nahe zu kommen. Bloß: Es blieb beim Versuch. Rehrl zeigte auch in der Loipe seine Qualitäten und setzte sich mit mehr als 20 Sekunden Vorsprung durch.

Der Salzburger Mario Seidl musste sich im Zielsprint geschlagen geben und landete letztlich auf dem fünften Rang.