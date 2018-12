Facebook

Vorjahressieger Kamil Stoch © APA/AFP/JOE KLAMAR

Das erste große Skisprung-Spektakel des Winters ist gesichert: Die Veranstalter haben am Dienstag grünes Licht für die 67. Vierschanzentournee, die vom 29. Dezember bis zum 6. Jänner in Oberstdorf, Garmisch-Partenkirchen, Innsbruck und Bischofshofen stattfindet, gegeben.

"Wir haben in allen vier Austragungsorten genügend Schnee und beginnen bereits mit der Präparierung der Schanzen", meldete Vierschanzentournee-Präsident Johann Pichler aus Bischofshofen.

Der Run auf Tickets ist enorm. Für das Auftaktspringen in Oberstdorf gibt es nur noch Karten für die Qualifikation, und auch in allen anderen Orten ist der Andrang groß. "Der Vorverkauf boomt wie nie zuvor", betonte Michael Maurer, Vorsitzender des Skiclubs und OK-Chef in Garmisch-Partenkirchen. Auch in diesem Winter erwarten die Organisatoren wieder in Summe mehr als 100.000 Zuschauer.

"Jetzt müssen nur noch unsere Adler nachlegen und in Tourneeform kommen", sagte Alfons Schranz, Vorsitzender des Sport-Clubs Bergisel in Innsbruck, mit Blick auf die bisher schwachen Weltcup-Leistungen der Österreicher.