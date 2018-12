Die Norwegerin Therese Johaug gewann 15-km-Skatingrennen in Breitostölen. Teresa Stadlober verpasste Top-Ten-Platz knapp.

Therese Johaug © GEPA pictures

Therese Johaug dominiert den Langlauf-WM-Winter weiter nach Belieben. Im 15-km-Skatingrennen am Samstag feierte die 30-jährige Norwegerin den fünften Sieg im fünften Distanzrennen der noch jungen Weltcup-Saison. Die Österreicherin Teresa Stadlober verpasste in Beitostölen in Norwegen den anvisierten Top-Ten-Platz als Elfte knapp.

Johaug, die von einer 18-monatigen Dopingsperre zurückgekehrt ist, verwies mit über einer Minute Vorsprung die Schwedin Charlotte Kalla (1:05,9) und Ingvild Oestberg aus Norwegen (1:06,1) auf die Plätze. Zum Vergleich: Die Differenz zwischen Kalla und Stadlober war geringer. Die Radstädterin, die phasenweise - etwa bei der Zwischenzeit bei 7,2 km - noch auf Rang fünf gelegen war, wies am Ende 2:07,1 Minuten Rückstand auf die Siegerin auf.