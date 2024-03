Er wird doch nicht? Oder doch? Vor dem heute startenden Saisonfinale der Skispringer in Planica steht Stefan Kraft bereits als Gesamtweltcupsieger fest. In einer Saison, in der er sich auch den Weltmeistertitel im Skifliegen und die Raw-Air-Wertung gesichert hat, möchte der Salzburger zum Drüberstreuen auch noch als erster Springer der Historie zum vierten Mal den Gesamtsieg im Skiflug-Weltcup fixieren. Doch ausgerechnet sein guter Freund und Trauzeuge Daniel Huber könnte dem Pongauer noch einen Strich durch die Erfolgsrechnung machen. Zwei Einzelkonkurrenzen (Freitag, 14.50 Uhr und Sonntag, 9.30 Uhr/jeweils ORF 1 live) stehen noch aus – Krafts Vorsprung auf seinen ersten Verfolger Huber beträgt 91 Punkte. Dahinter folgen die beiden Slowenen Timi Zajc und Peter Prevc mit 94 bzw. 98 Zählern Rückstand.