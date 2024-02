Japans Skisprung-Urgestein Noriaki Kasai hat es nach ansprechenden Kontinentalcup-Ergebnissen mit 51 Jahren zurück ins Aufgebot der Gastgeber für den Weltcup in Sapporo geschafft. Übersteht Kasai am Freitag die Qualifikation, würde er am Samstag vier Jahre nach seinem bisher letzten Start ebenfalls in Sapporo seinen 570. Weltcupeinsatz bestreiten. Eine zweite Chance bekommt der Inhaber mehrerer Altersrekorde in der Qualifikation für den zweiten Bewerb am Sonntag.

Sein Debüt im Weltcup feierte Kasai im Dezember 1988, den letzten von insgesamt 17 Einzelsiegen feierte der mehrfache WM- und Olympiamedaillengewinner als damals 42-Jähriger im November 2014.