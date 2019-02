Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Führt: Wendy Holdener © AP

Wendy Holdener hat gute Chancen auf die dritte Medaille bei den alpinen Ski-Weltmeisterschaften in Aare - vielleicht sogar die dritte in Gold. Die Schweizerin führt nach dem Sieg in der Kombination und im Teambewerb den WM-Slalom nach dem ersten Durchgang an.

Hier geht's zum Zwischenstand

Das Spitzenfeld liegt eng beisammen. Lokalmatadorin Anna Wenn Larsson liegt auf Rang zwei und hat elf Hundertstel Rückstand, Mikaela Shiffrin ist mit 0,15 Sekunden Rückstand Dritte. Ebenfalls gut im Rennen in der Medaillen-Entscheidung ist die ÖSV-Läuferin Katharina Liensberger, der nur zwölf Hundertstel auf Shiffrin und 27 auf Holdener fehlen. Mitfavoritin Petra Vlhova aus der Slowakei fasste auf Rang fünf 46 Hundertstel auf die Schweizerin aus.

Katharina Huber wurde im ersten Durchgang Neunte, Katharina Truppe Zehnte. Bernadette Schild kam nicht über Rang zwölf hinaus.