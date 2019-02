Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Nico Kristoferitsch nahm den Marcel-Hirscher-Song in der Latschenhütte auf der Teichalm auf © KK

Wie der Vater, so der Sohn, heißt es jetzt auch in der Familie Kristoferitsch aus Birkfeld. Nico Kristoferitsch, der 15-jährige Sprössling des Edlseer-Frontmannes Fritz, hat seinen ersten Song veröffentlicht. Und darin huldigt er keinem Geringeren als Ski-Superstar Marcel Hirscher. Die Idee dazu hatte Nico schon im Sommer des Vorjahres, doch im Sommer ein Lied über einen Skifahrer herauszubringen, erschien den Musikprofis der Familie nicht zielführend. Den Text hat Kristoferitsch junior dann gemeinsam mit Stefan Poier geschrieben, der auch schon Edlseer-Lieder verfasst hat.

Dass der Song "Sensationell, der Marcel" jetzt heraus kam, erzählt Nico so: "Ich bin wie bei fast jedem Rennen von Marcel Hirscher auch beim Slalom in Schladming vor dem Fernseher gesessen und habe mitgefiebert. Und nach dem Sieg habe ich gesagt, jetzt müssen wir das machen!" Innerhalb von nur einer Woche wurde der Song im Studio aufgenommen und auch das Video in der Latschenhütte auf der Teichalm gedreht. Wie schon beim letzten Edlseer-Video über das "Hoamatkircherl" stand Bernhard Pölzl hinter der Kamera und sorgte auch für den Schnitt.

Der Marcel Hirscher Song Der Marcel Hirscher Song

Schon fast 20.000 Zugriffe

Am 13. Februar wurde der Marcel-Hirscher-Song auf der Videoplattform Youtube hochgeladen, zwei Tage später hat er schon fast 20.000 Aufrufe. "Das ist natürlich super, wir freuen uns alle sehr", sagt Nico. Und der Herr Papa? "Ich staune ein bissl, wie schnell das heutzutage alles geht. Und ich freue mich für Nico, denn er hat große Träume in der Musik. Ich habe überhaupt nicht mitgeholfen, das ist sein eigenes Ding."

Nico Kristoferitsch beim Videodreh mit Bernhard Pölzl (links) Foto © KK

Nico, der schon mit fünf Jahren zum ersten Mal auf einer Bühne stand und mit zehn Jahren gemeinsam mit seinem Vater für eine ORF-Produktion das Lief "Vota" aufgenommen hat, kümmert sich auch um die Pressearbeit selber, am Donnerstag war er auch schon bei Radio Steiermark zu Gast. All das geht natürlich nur mit einem verständnisvollen Chef, denn der 15-jährige befindet sich gerade im ersten Lehrjahr seiner Zimmerer-Lehre bei der Firma Hofbauer in Birkfeld. "Es taugt mir sehr, ich lerne sehr viel und ich habe einen super Chef, der mir das alles ermöglicht", sagt Nico Kristoferitsch.

Und die weiteren Träume in der Musik? "Ich möchte heuer noch zwei Titel herausbringen, einen im Sommer und einen weihnachtlichen. Und nächstes Jahr dann vielleicht das erste Album." Und am liebsten möchte er es mit Marcel Hirscher präsentieren. "Aber das ist noch Zukunftsmusik. Er kennt den Song, glaube ich, noch nicht, aber wir arbeiten daran."

Die Darsteller hatten sichtlich Spaß beim Videodreh auf der Teichalm Foto © KK

Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.