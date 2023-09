Sie sind das Traumpärchen im Skizirkus schlechthin: Mikaela Shiffrin und Aleksander Aamodt Kilde. Hunderttausende folgen den beiden Ausnahmesportlern in den sozialen Medien und werden regelmäßig – auch mit privaten Einblicken – auf dem Laufenden gehalten.

So auch am 31. Geburtstag des Norwegers. Die US-Amerikanerin postete einen Beitrag mit gemeinsamen Schnappschüssen und einem Video, das zeigt, wie die 28-Jährige ihren Partner im Bett mit Geschenken und einer Karte überrascht.

Mit dieser Liebeserklärung kommentiert Shiffrin den Post: "Ich mag diese Routine, an deinem eigentlichen Geburtstag nicht bei dir zu sein, nicht, aber ich habe es geliebt, so viele Tage während des Chile-Camps bei dir zu sein und dir vor ein paar Tagen Geschenke zu machen! Du bist so ein wunderschöner Mensch ... du bist jeden Tag ein Vorbild für mich und verdienst alle wunderbaren Dinge der Welt. Ich liebe dich!"