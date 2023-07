Schon in der ersten Saison sorgte Marcel Hirscher in der Funktion als Ausrüster für Gesprächsstoff. Einerseits fuhr Henrik Kristoffersen mit der neuen Ski-Marke Erfolge ein, was den Namen auch international bekannter machte.

Andererseits hatte "Van Deer Red Bull Sports", wie die Marke offiziell hieß, mit einigen Problemen zu kämpfen. Die FIS untersagte die Nutzung des Logos bei offiziellen Rennen. Als Folge mussten die Athleten die Logos überkleben und mit "namenlosen" Skiern antreten.

Wie die Ski-Marke aus Salzburg nun mitteilte, wird "Van Deer" in der kommenden Saison mit neuem Namen an den Start gehen. Ab Herbst wird die Produktlinie "Van Deer Racing" im Handel und auch im Ski-Zirkus zu sehen sein. "Alle renntauglichen Modelle werden im neuen Look präsentiert, welcher die Verbundenheit zum Rennsport noch stärker signalisiert", heißt es. Ob tatsächlich auch das Logo geändert wird, ist noch offen, vor allem aufgrund der Probleme mit der FIS kann man aber davon ausgehen.