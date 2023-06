Es waren, wie so oft, zwei Welten. Nadine Fest war darauf eingestellt, im Weltcup durchzustarten. Doch davon war keine Rede. "Ich war total enttäuscht, weil ich dachte, dass ich mir leichter tu. Aber da gibt es auch kein Schönreden: Das, was ich gebracht habe, war nicht das, was ich mir erhofft habe.“ Fest tat einen Schritt zurück, konzentrierte sich auf den Europacup – und fuhr dort sogar noch zum Gesamtsieg, der ihr Fixplätze in allen Disziplinen garantiert.