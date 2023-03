Es ist wahrlich ein Kreis, der sich heute schließt. Am 15. März 2007 fuhr die damals frischgebackene doppelte Juniorenweltmeisterin Nicole Schmidhofer erstmals im Weltcup – und holte an ihrem 18. Geburtstag prompt Punkte im Super-G. Am 15. März 2023 verkündete sie an ihrem 34. Geburtstag, dass sie ihre lange und trotz schwerer Rückschläge auch erfolgreiche Karriere heute im Super-G beim Weltcup-Finale im Soldeu beenden wird.